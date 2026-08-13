За Ольгу Стефанішину внесли 6 млн грн застави

Ольга Стефанішина під час засідання Вищого антикорупційного суду у Києві, 5 серпня 2026 року (Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко)

За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави у справі про незаконне збагачення.

Про це Суспільному повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у четвер, 13 серпня.

Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що заставу за Стефанішину внесла юридична компанія Ілляшев і Партнери, де вона раніше працювала радницею.

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Раніше Стефанішина заявляла, що заставу за неї внесуть колишні колеги по бізнесу.

«Заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді», — казала вона.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади посла у США.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

6 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу Стефанішиної на рішення про запобіжний захід.