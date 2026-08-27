— Я хочу почати з інтерв'ю другого президента Леоніда Кучми. Він дав інтерв'ю нашим колегам з агентства Укрінформ, і назвав, як він вважає, три найбільші помилки України за часи незалежності. Він починає з того, що Україна віддала свою тактичну ядерну зброю. Далі каже про те, що «серед безумовних помилок я точно назву катастрофічну відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом». Це було рішення Януковича після дзвінка в Москву. Після цього почалася Революція Гідності і російсько-українська війна. Але третьою помилкою він називає відсутність реакції на дії «зелених чоловічків», які «спокійно, нахабно брали під контроль український півострів. Я нагадаю, формально йшлося навіть не про росіян. Це були невідомі терористи і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексій у самому зародку». Ви безпосередньо в цей час знаходилися на Кримському півострові. Наскільки, на вашу думку, виправдана от така оцінка Леоніда Кучми? Завжди просто розмірковувати в умовному часі, що було б, якби було б. Тож, на вашу думку, наскільки це справедливо?

Реклама

— Я пам’ятаю, що в інтерв'ю того часу, 2014 року, я декілька разів це говорив і тому можу повторити сьогодні. Мені здається, що тоді, у лютому, починаючи з самого ранку 27 лютого, коли так звані невідомі (а для всіх відомі) ці «зелені чоловічки» захопили Верховну Раду Криму і будинок уряду; і десь до середини наступного дня, 28 лютого, коли вже літаки військові почали сідати в аеродромах, в Гвардійському під Сімферополем, тобто десь півтора дні було для того, щоб силові структури України задіяли всі свої можливості, щоб локалізувати ті дії, які тоді розпочала Росія.