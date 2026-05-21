Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV пояснив, на якій підставі співробітники Служби безпеки України можуть охороняти колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака.

«Думаю, правоохоронний комітет має розбиратись, які підстави є для охорони (ексголови ОП Андрія Єрмака — ред.)? Може бути, що охороняє УДО: президент дав доручення УДО і вони можуть охороняти. Там мають бути підстави, якщо тобі охорона обов’язкова, це все прописано в законі. СБУ, як правило, охороняє, якщо є загроза, кримінальне провадження відкривається слідчими. На основі цього може надаватися ця охорона», — сказав Костенко в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що не має інформації про те, що Єрмака справді охороняють співробітники СБУ, але якщо це так, для цього потрібні докази, що йому загрожує небезпека.

«Якщо відійти від тих же персоналій, чи володіє Єрмак, будучи фактично другою людиною в державі, якоюсь інформацією, за яку його можуть або ліквідувати, або захопити? Я вважаю, так, володіє. Це вже буде рішення за спецслужбами, за президентом, чи надавати йому охорону, чи ні», — додав нардеп.

Що з’ясували журналісти про охоронців, які приїхали по Єрмака до СІЗО

18 травня Слідство.Інфо ідентифікувало охоронців, які в цей день приїзали забирати Єрмака із СІЗО.

Як з’ясували журналісти, одного з них — Андрія Серветника — раніше часто можна було помітити під час заходів за участю Зеленського. Востаннє Серветник зʼявлявся на заходах за участю президента у серпні 2025 року — він супроводжував главу держави під час молитовного сніданку, зазначило видання.

Слідство.Інфо пише, що додзвонилося до Серветника, аби запитати, чи він є співробітником Державної служби охорони, яка охороняє перших осіб держави. Той сказав, що взагалі вчиться в університеті, а на запитання, чи забирав Єрмака у понеділок вранці з СІЗО, не відповів та поклав слухавку.

Другий охоронець — Володимир Чирочка. Журналісти з’ясували, що у квітні 2022 року він охороняв Єрмака під час візиту Зеленського до Бучі.

Видання зазначає, що так само Чирочка є на фото під час візиту Зеленського та Єрмака до Херсонської області після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023-го і в березні 2025-го під час переговорів керівництва держави у Саудівській Аравії, де були Єрмак та Зеленський.

Цього ж охоронця помітили журналісти Української правди у лютому 2026 року, коли Єрмак перестав працювати в ОП і облаштував свій офіс у підвалі Палацу спорту в центрі Києва.

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Як повідомляє Слідство.Інфо, Чирочка зі Світловодська, і в соціальних мережах вказує місцем навчання Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Імʼя третього охоронця, який забирав колишнього керівника ОП, наразі не встановили. Однак він також зʼявлявся на фото із Зеленським та Єрмаком, тому видання припускає, що чоловік працював у державній охороні. Журналісти зауважують, що останні такі світлини датуються кінцем 2025 року.

За інформацією джерела Слідства.Інфо в Управлінні держохорони, бодігарди, які прийшли зустрічати Єрмака, покинули роботу в УДО після його звільнення і надають послуги з охорони як приватній особі. Додатково підтвердити цю інформацію наразі не вдалося.