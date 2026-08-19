«Те, що я знаю станом на зараз, планується окреме об'єднане командування штурмових військ. Туди об'єднають усі штурмові полки, бригади, окремі батальйони. Командиром, попередньо, буде генерал [Дмитро] Волошин — це те, що було анонсовано до цього. Можливо, будуть якісь зміни, я не виключаю, бо зараз тільки ідуть дискусії. Щодо цього об'єднаного командування. Наскільки я знаю, це було рішення президента і фактично його підтримує тільки президент», — заявив Костенко в ефірі Radio NV.

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За його словами, багато хто з генералітету не підтримує цього рішення, оскільки не вбачає у ньому логіки, та наполягає, щоб штурмові підрозділи були передані в Десантно-штурмові війська та Сухопутні війська, їх придали до корпусів і вони далі виконували завдання.

«Це ті позиції, які ми чули і до цього на комітеті, і в особистих розмовах. Мабуть, далі будуть про це вести дискусії, бо станом на зараз, я так зрозумів, говорячи з багатьма, що залишився тільки президент, який це підтримує. Всі інші ставляться до цього з обережністю і кажуть: навіщо створювати ще одне командування? Будемо дивитися, спостерігати, і вже потім будемо розглядати, аналізувати ті рішення, які будуть прийняті», — підсумував нардеп.

Створення Об'єднаних сил швидкого реагування

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі українських військ.

«Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна», — заявив президент Зеленський.

За словами глави Української держави, командувачем нового виду військ він призначив командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ бригадного генерала Дмитра Волошина.