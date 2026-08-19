«Ну там чотири мішка». НАБУ опублікувало аудіозаписи у справі, де фігурують нардепи і високопосадовці ОП

НАБУ 19 серпня опублікувало аудіозаписи у справі, де фігурують нардепи та топ-чиновники ОП (Фото: НАБУ)

У середу, 19 серпня, НАБУ опублікувало аудіозаписи у справі, де фігурують нардепи і високопосадовці Офісу президента . Як зазначили у відомстві операція з викриття корупції має назву Форест Гамп.

«У нас «Порятунок рядового Райана», правильно? Ну тільки недоумок може записати на своїх дітей, б**ть, красти гроші і оплату ще їх навчання. Тому Форрест Гамп, — каже один з фігурантів.

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На аудіо чути, як один із фігурантів каже: «Вже готові вже на все вже визнавати. Явка з повинною, як кажуть, так?».



Також на записах чути, як один з фігурантів каже: «Там чотири мішка».

«Якщо ми це зробимо, просто бл*ть, на**й, ви можете самі їхати в Офіс президента самі. Ось повірте мені. Я бачу це», — говорять на оприлюднених записах.

Спецоперація НАБУ Форест Гамп — що відомо

19 серпня стало відомо, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи, чиновники Офісу президента та інші особи.

За інформацією джерел Української правди, НАБУ та САП проводять слідчі дії щодо заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та депутата Вадима Столара. У 2019—2022 роках Столар очолював київський осередок ОПЗЖ; він також був фігурантом численних журналістських розслідувань щодо будівельних проєктів у Києві.