Хмара про операцію у Новоросійську: Росія буде палати, ми вимкнемо її військову машину

Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара прокоментував операцію Сил оборони у Новоросійську та заявив, що Україна "вимкне російську військову машину". За його словами, українські військові знищать інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.

«Наша операція по Новоросійську стала унікальною. Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони», — заявив Хмара.

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Він додав, що посилення deep strike по Росії — один із ключових пріоритетів України та пообіцяв «нарощувати цей тиск» разом із головнокомандувачем Михайлом Драпатим, Генеральним штабом, Силами безпілотних систем, Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони та виробниками.

«Сьогодні на нараді під головуванням президента було визначено подальші спільні кроки. Протидіяти українським операціям ставатиме дедалі складніше. Українська зброя ставатиме лише масовішою. Удари — влучнішими. Росія палатиме», — заявив Хмара.

Атака на Новоросійськ 12 серпня — що відомо

У ніч проти 12 серпня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ масовано атакували безпілотники. Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомляв про влучання у зерновий елеватор у місцевому порту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун і морських безекіпажних систем, причому цілі були розташовані на відстані понад 300 км від лінії фронту. Згодом президент додав, що Україна вперше одночасно застосувала ракети-дрони Паляниця, Пекло, Барс та ракету Довгий Нептун, дев’ять різновидів дронів та безекіпажні катери Сарган і Мамай.

Reuters повідомив, що два найбільших російських зернових термінали в порту Новоросійськ призупинили роботу в результаті нічних ударів Сил оборони України.

НКХП, ще один великий зерновий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона тонн на рік, також був пошкоджений і зупинив роботу. Його основний власник, російська група ОЗК, заявив, що ніхто не постраждав.

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Новоросійськ із населенням понад 260 тис. людей після удару Сил оборони України залишилося без водопостачання.

Аналітики українського OSINT-проєкту КіберБорошно також заявили, що Сили оборони України уразили зерновий та мазутний термінали комбінату хлібопродуктів (НКХП), нафтоекспортний термінал Шесхаріс і об'єкти бази Чорноморського флоту РФ.

Зокрема, йдеться про фрегати проєкту 11356Р Адмірал Макаров та Адмірал Ессен. На обох кораблях зафіксували пошкодження в районі пускових установок крилатих ракет Калібр. Кожен із цих фрегатів має вісім пускових комірок.

Також, за даними КіберБорошна, могли бути уражені тральщик проєкту 266 М, дослідне судно проєкту 20360 ОС Віктор Чероков, патрульний корабель проєкту 22160, розвідувальний корабель проєкту 864 Приазов’я та невстановлене суховантажне судно.

OSINT-аналітики називають атаку однією з найуспішніших за весь час ударів по одному з найбільш захищених міст Росії.