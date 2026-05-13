Петиція проти нового Цивільного кодексу зібрала необхідну кількість голосів за один день

Як повідомляється на сайті електронних петицій, станом на 13 травня її підписали 29 004 особи (Фото: Ігор Кузнєцов/NV)

Петиція з проханням не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу , зареєстрована на сайті президента України, зібрала необхідну для розгляду кількість голосів — 25 тисяч — за добу.

Як ідеться на сайті електронних петицій, станом на 13 травня її підписали 29 004 особи.

Автором петиції значиться Ратушна Христина Олегівна. В описі авторка просить президента зняти документ із розгляду, а в тому разі, якщо його ухвалять у цілому — «накласти вето на цю законодавчу ініціативу». Крім того, вона закликає розробити комплексні зміни до Цивільного кодексу, залучивши правозахисні та професійні спільноти.

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Ситуація з новим Цивільним кодексом — що відомо

22 січня в Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України, де пропонували низку змін щодо підстав для укладення, а також розірвання шлюбу. Серед таких змін було зокрема зниження до 14 років віку, з якого, за рішенням суду, може бути надано право на укладення шлюбу в разі вагітності та народження дитини.

6 лютого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що з проєкту нового Цивільного кодексу вирішили вилучити норму про зниження шлюбного віку — після суспільних дискусій і критики такої новації.

28 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. За документ проголосували 254 парламентарії.

Однак і такий варіант викликав невдоволення: представники громадських організацій Марш Жінок та Інсайт влаштували акцію протесту в Києві, а в Ukraine Pride заявили, що проєкт нового Цивільного кодексу не відповідає положенням Європейської конвенції з прав людини, практиці ЄСПЛ і вимогам ЄС у межах переговорів щодо дотримання прав людини.

Народна депутатка Інна Совсун повідомила, що її команда ретельно аналізує новий Цивільний кодекс і вже нарахувала там 45 згадок про «доброчесність». Совсун назвала це «тривожним дзвіночком» і пояснила, що таке поняття не має «чіткого визначення».