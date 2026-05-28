NV дізнався в парламенті, що спонукало президента Володимира Зеленського особисто зустрітися з усіма головами фракцій і груп та чи вплине це на подальші голосування.

Останні два дні президент Володимир Зеленський займався тим, чому давно не присвячував багато уваги — він провів одразу декілька зустрічей зі представниками Верховної Ради. 25 травня він дві години говорив із своєю фракцією партії Слуга народу (СН), а наступного дня здійснив справжній марафон — провів персональні зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп.

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Кожна зустріч тривала близько пів години та загалом спілкування розтягнулось на цілий день. Заради цього навіть відтермінували засідання Ради у перший пленарний день тижня.

Президента на зустрічах супроводжували керівник його Офісу Кирило Буданов, голова ВР Руслан Стефанчук та очільник фракції СН Давид Арахамія.