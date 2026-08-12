Посол Німеччини в Україні Гайко Томс розповів, скільки систем ППО IRIS-T офіційний Берлін вже передав Україні та чи вистачає для них ракет-перехоплювачів.

Ракетні системи ППО IRIS-T, які Німеччина передала Україні, стали надзвичайно ефективним захистом від російських крилатих ракет.

Про це Гайко Томс, посол Німеччини в Україні, розповів в інтерв’ю NV за декілька днів до завершення своєї дипломатичної місії.

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«Наприклад, наша система IRIS-T. Ви не так багато чуєте про неї, тому що вона добре працює. Ми говоримо лише про ті сфери, де є проблеми. Але захист від крилатих ракет надзвичайно ефективний», — зазначив дипломат.

Він уточнив, що в Україні вже є двозначна кількість таких систем, а Німеччина щороку постачаємо сотні ракет-перехоплювачів до IRIS-T.

«Тож щоночі, коли ви бачите цифри — кількість крилатих ракет, — іноді майже 100% із них вдається збити. І це відбувається завдяки нашій допомозі», — додав Томс.