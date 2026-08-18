Багато квартир і землі. Від будинку в елітному Козині до гаража у Львові, — десять урядовців, родини яких мають найбільше нерухомості

18 серпня, 12:40
NV Преміум
NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Андрій Сибіга, Віталій Кім, Сергій Корецький, Денис Маслов та Сергій Марченко) (Фото: колаж NV)

NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Андрій Сибіга, Віталій Кім, Сергій Корецький, Денис Маслов та Сергій Марченко) (Фото: колаж NV)

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Автор: Єлизавета Галієва

NV вивчив усю нерухомість, зазначену в деклараціях представників нового уряду, і визначив серед них чиновників, які разом зі своїми родинами мають найбільше квартир, будинків та землі

Після перезавантаження у липні уряд поповнився новими обличчями. Міністри прийшли у Кабмін з певним багажем, зокрема і об'єктами нерухомості.

Редакція дослідила декларації усіх членів нового уряду за попередній рік та визначила серед них десять осіб, які можуть похвалитися найбільшою кількістю квадратних метрів. При чому до уваги бралася нерухомість не лише урядовців, а й членів їхніх родин.

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Перелік міністрів сформований у простій послідовності - прем'єр, віце-прем'єри та міністри (за алфавітом).

Теги:   Електронні декларації Кабінет міністрів України Сергій Корецький Андрій Сибіга Денис Шмигаль

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