Однією з переваг нового голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустема Умєрова називають його прямий доступ до президента Володимира Зеленського, а серед очікувань від нього — підвищення результативності СЗР.

Про це у понеділок, 17 серпня, пише РБК-Україна з посиланням на джерела з оточення Умєрова.

За їхніми словами, інформація про те, що Рустема Умєрова розглядали на посаду посла України у США є хибною. У такому разі Умєров був би зосереджений лише на роботі зі США, через що йому довелося б відмовитися від значної частини інших напрямів, якими він займається, зокрема Близького Сходу, країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина), Нордік-Балтіки (Nordic Baltic Eight), та контактів по лінії радників з національної безпеки (NSA).

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Інший соратник нового глави СЗР висловив упевненість, що на посади голови Служби Умєров цілком підходить.

«Службу точно треба пожвавлювати, щоб вона приносила більше результатів. Рустем має велику перевагу — прямий доступ до президента, якщо треба буде оперативно вирішити якесь питання», — цитує видання свого співрозмовника.

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Водночас вони вважають, що й на новій посаді Умєров продовжить приділяти значну увагу поїздкам і контактам із союзниками України, передусім у дипломатичному напрямі, але не лише. Так, він займається регулярними контактами з Вашингтоном, зокрема зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, обговорюючи різні мирні ініціативи та шляхи завершення війни тощо.

В оточенні Умєрова також стверджують, що серед іншого він займається пошуком озброєнь для України, у тому числі за непублічними схемами — коли «офіційне» постачання від тієї чи іншої країни є неможливим.

При цьому співрозмовники видання висловили припущення, що на новій посаді Рустем Умєров не затримається на дуже довгий час. За їхніми словами, що, як мінімум, існує надія, що «він зможе активізувати СЗР і передати її наступнику».

Умєров був міністром оборони України у 2023−2025 роках, після чого президент Володимир Зеленський призначив його на посаду секретаря РНБО.

3 серпня президент України призначив Рустема Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час щорічної наради послів у Києві Зеленський пояснив, що така посада дозволить Умерову й надалі координувати як роботу з партнерами, так і зусилля щодо завершення війни.

Раніше ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента стверджували, що Умеров вважається одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах замість Ольги Стефанішиної.