Нардеп Столар підтвердив проведення обшуків у нього вдома

Столар підтвердив, що НАБУ проводить обшуки у нього вдома (Фото: Вадим Столар / Facebook)

Народний депутат Вадим Столар підтвердив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у нього вдома . Він стверджує, що «відкрито співпрацює з представниками НАБУ та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців».

«У зв’язку із запитами від представників ЗМІ повідомляю, що в мене вдома проводяться слідчі дії НАБУ. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод роботі правоохоронців не чиню», — написав Столар у Facebook.

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Столар є членом депутатської групи Відновлення України, раніше представляв ОПЗЖ.

19 серпня у НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи, чиновники Офісу президента та інші особи.

За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, фігурантами операції НАБУ та САП є:

заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра (у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року);

(у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року); народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва;

— фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва; ексдепутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд);

(колишній керівник корпорації Укрбуд); посадовці Міністерства юстиції;

представники Сенс Банку.

Обшуки тривають, зокрема, в головному офісі цього банку, а прилеглу територію перекрито, пише ZN.UA. Крім того, у справі, ймовірно, фігурує бізнесмен Василь Астіон, якого ZN.UA називає «підозрюваним у рейдерстві низки підприємств».