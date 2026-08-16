«Боягузів і дезертирів знищувати». У 1941-му Сталін віддав один з найжорстокіших своїх наказів щодо військових, які потрапили в полон

Радянські полонені відповідають на перекличку в німецькому концтаборі, серпень 1941 року (Фото: Heinrich Hoffmann/Mondadori via Getty Images)

Радянське керівництво видало наказ № 270, що фактично скасував саме поняття “ військовополонений ” і прирівняв здачу в полон до зради батьківщини. Так “ ворогами народу ” стали всі, хто опинився в німецькому оточенні через прорахунки командування.

Улітку 1941 року німецька армія стрімко наступала, фронт сипався на різних напрямках. 4 серпня під Рославлем, що на Смоленщині, на полі бою загинув командувач 28-ї армії генерал-лейтенант Владімір Качалов. Ворожий снаряд поцілив прямо в його танк, а тіло так і залишилось на полі бою.

Реклама

Радянський диктатор Іосіф Сталін лютував, втративши важливого генерала й дізнавшись про оточення його підлеглих і масову здачу бійців у полон. Він не захотів вдаватися у деталі й чути про те, що Качалов бився до кінця.

Вже за два тижні 16 серпня 1941 року диктатор підписав наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії за № 270, оголосивши загиблого на полі бою Качалова боягузом і зрадником. Сім'ю генерала негайно було заарештувано, позбавлено житла та будь-яких засобів до існування.

Поранені радянські військовополонені під час Уманської битви, липень-серпень 1941 року / Фото: DR

Розстрілювати на місці