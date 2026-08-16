«Боягузів і дезертирів знищувати». У 1941-му Сталін віддав один з найжорстокіших своїх наказів щодо військових, які потрапили в полон
Радянські полонені відповідають на перекличку в німецькому концтаборі, серпень 1941 року (Фото: Heinrich Hoffmann/Mondadori via Getty Images)
Радянське керівництво видало наказ № 270, що фактично скасував саме поняття “військовополонений” і прирівняв здачу в полон до зради батьківщини. Так “ворогами народу” стали всі, хто опинився в німецькому оточенні через прорахунки командування.
Улітку 1941 року німецька армія стрімко наступала, фронт сипався на різних напрямках. 4 серпня під Рославлем, що на Смоленщині, на полі бою загинув командувач 28-ї армії генерал-лейтенант Владімір Качалов. Ворожий снаряд поцілив прямо в його танк, а тіло так і залишилось на полі бою.
Радянський диктатор Іосіф Сталін лютував, втративши важливого генерала й дізнавшись про оточення його підлеглих і масову здачу бійців у полон. Він не захотів вдаватися у деталі й чути про те, що Качалов бився до кінця.
- Секретна операція Мельниця. Як радянські спецслужби влаштували виставу із декораціями на кордоні, а потім катували й вбивали «шпигунів»
- Київський котел: оточення армії СРСР. Пів мільйона загинуло, ще більше потрапило в полон — події через два роки від початку Другої світової
- Масове вбивство полонених. У 1940 році в СРСР розстріляли десятки тисяч поляків, а потім Москва 50 років запевняла: то зробили німці
Вже за два тижні 16 серпня 1941 року диктатор підписав наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії за № 270, оголосивши загиблого на полі бою Качалова боягузом і зрадником. Сім'ю генерала негайно було заарештувано, позбавлено житла та будь-яких засобів до існування.
Розстрілювати на місці