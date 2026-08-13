У наглядовій раді Нафтогазу заявили, що кандидатура Свириденко на посаду голови компанії «стала несподіванкою»

Інформація про можливе призначення колишньої премʼєрки Юлії Свириденко на посаду очільниці НАК Нафтогаз України «стала несподіванкою» для наглядової ради компанії.

Про це повідомив член наглядової ради Тор Мартін Анфіннсен у коментарі Суспільному.

«Ця кандидатура стала певною несподіванкою як для наглядової, так і, судячи з усього, для міжнародних донорів. Незалежно від кандидата, обов’язковим є забезпечення дотримання принципів належного корпоративного управління», — сказав Анфіннсен.

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Раніше очільником Нафтогазу був чинний премʼєр-міністр Сергій Корецький, який замінив на посаді Свириденко. Виконувачем обовʼязків голови правління Нафтогазу став Сергій Федоренко.

11 серпня видання Економічна правда з посиланням на джерела повідомило, що Свириденко може очолити НАК Нафтогаз України вже ближче до весни 2027 року — саме тоді наглядова рада планує провести конкурс на посаду голови правління. Суспільному одразу із кількох джерел стало відомо, що очолити цю компанію колишній прем'єрці запропонував президент Володимир Зеленський.

Водночас голову правління Нафтогазу має обирати та призначати наглядова рада простою більшістю голосів. Свириденко наразі не коментувала, чи подаватиметься на конкурс.

Стаття 26 закону Про запобігання корупції забороняє колишнім чиновникам протягом року обіймати керівні посади у компаніях, на діяльність яких вони раніше мали вплив.