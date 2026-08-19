НАБУ заявило про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, до якої причетні нардепи та високопосадовці Офісу президента

НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи , чиновники Офісу президента та інші особи.

Про це у середу, 19 серпня, повідомили в НАБУ.

За попередніми даними, до роботи бюро можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати України.

Також слідчі перевіряють можливу участь високопосадовців Офісу президента та інших осіб. У НАБУ зазначили, що подробиці операції повідомлять згодом.

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11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія). Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

3 серпня Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП вручили їй підозру у справі про незаконне збагачення. За даними прокуратури, йдеться про факти набуття майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної.