Могли бути співробітники СБУ. Директор НАБУ заявив, що у справі кооперативу Династія був тиск на експертів

У ході розслідування справи про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині під Києвом зафіксовано тиск на експертів, які мали дати заключення.

Про це у вівторок, 12 травня, заявив керівник НАБУ Семен Кривонос на брифінгу, де був присутній кореспондент NV.

«У справі про відмивання коштів було зафіксовано тиск на експертів, які мали дати заключення в межах цього кримінального провадження. Зокрема, за цим могли стояти співробітники СБУ. Зокрема, до експертів підходили невідомі громадяни, які здійснювали тиск. Ці факти розслідуються», — зазначив Кривонос.

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Це також підтвердив керівник САП Олександр Клименко.

«На експертів здійснюється тиск, погрози родичам, погрози мобілізації, позбавлення ліцензії і не тільки», — сказав він.

Напередодні видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

УП писала, посилаючись на власні джерела, що кооператив Династія зводять для Зеленського, Єрмака, ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у справі Мідас.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.