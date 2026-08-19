Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач із посиланням на джерела.

Обшуки в Ірини Мудрої також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко. Мудра в Офісі президента відповідає, зокрема, за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для Росії та міжнародний механізм компенсації збитків від російської агресії.

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У 2019−2022 роках Столар був керівником київського осередку ОПЗЖ, він також є фігурантом численних журналістських розслідувань про будівельні проєкти в Києві.

Як повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП також стосується ексдепутата Максима Микитася, чиновників Міністерства юстиції та представників Сенс банку.

19 серпня у НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи, чиновники Офісу президента та інші особи.

Слідчі також перевіряють можливу участь високопосадовців Офісу президента та інших осіб. У НАБУ зазначили, що подробиці операції повідомлять згодом.

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія). Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

3 серпня Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП вручили їй підозру у справі про незаконне збагачення. За даними прокуратури, йдеться про факти набуття майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної.