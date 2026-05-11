НАБУ і САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру

За даними НАБУ, Андрій Єрмак мав мешкати в одній із резиденцій комплексу Династія в Козині (Фото: скриншот відео / NABU / YouTube)

НАБУ і САП у понеділок, 11 травня, повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку через справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

У НАБУ заявили, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині. Андрія Єрмака вважають одним з учасників цієї групи. Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

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У НАБУ додали, що слідчі дії тривають.

Ім'я підозрюваного в бюро не розкрили, але, судячи з подробиць справи, йдеться про Андрія Єрмака.

За даними НАБУ, у період з 2021 по 2025 роки учасники групи відмили гроші на суму майже 9 млн доларів, використавши їх для будівництва резиденцій Династії. Гроші, за версією слідства, були отримані від роботи злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема, від роботи так званої «пральні». Там накопичували та легалізували кошти з різних джерел, зокрема від корупційних схем в Енергоатомі, заявили в бюро.

Загалом, за інформацією правоохоронців, учасники будівництва Династії легалізували кошти на суму понад 460 млн грн.

Як ідеться в новому відео про операцію Мідас, опублікованому НАБУ, після призначення Олексія Чернишова (Че Гевари) міністром розвитку громад і територій 2020 року виникла концепція будівництва кооперативу Династія на землях, якими частково володіє й орендує ТОВ Bloom Development, засновницею якого є дружина Чернишова. Вартість земельних ділянок, де планували будівництво, учасники проєкту оцінювали в суму від 4000 до 20 000 доларів за сотку землі, а загальна площа у 8 гектарів, на якій мали з’явитися резиденції, могла коштувати понад 6 млн доларів.

За даними НАБУ, у червні 2020 року Че Гевара залучив до будівництва Династії Карлсона (ймовірно, Тимура Міндіча). Приблизно в цей самий час до проєкту також залучили ще одного учасника R2 (за версією слідства, Андрія Єрмака).

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

За версією слідства, учасники проєкту Династія домовилися побудувати чотири приватні резиденції для власного проживання, а витрати на їхнє будівництво умовно називали R4, R3, R2, R1. Площа кожної резиденції мала становити близько 1000 кв.м. Також планувалося будівництво додаткових споруд для кожної резиденції. Учасники вирішили додати п’яту резиденцію, яку назвали R0, зі спа-зоною, басейном і спортзалом, якою могли б користуватися всі учасники проєкту. Вартість будівництва однієї резиденції становила близько 2 млн доларів.

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Як повідомляє НАБУ, активна фаза будівництва розпочалася в червні 2021 року, а для освячення пам’ятної колби запросили священника, дружина якого 2022 року стала формальною власницею однієї з квартир, переданих Че Геварі в якості хабаря. У червні 2025 року ексміністру повідомили про підозру.

За даними слідства, будівництво фінансували двома шляхами. У рамках першого підконтрольні Че Геварі люди створили житлово-будівельний кооператив Сонячний берег, який виступав формальним замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на його рахунки суми, які частково використовували для будівництва резиденцій. Підконтрольні особи, як вважає слідство, отримували гроші за нібито надані послуги від "юридичних осіб з ознаками фіктивності та юридичних осіб фармакологічної галузі". Частина умовно білого фінансування становила близько 10% усіх коштів на будівництво кооперативу.

У рамках іншого шляху фінансування використовувалися кошти, отримані незаконним шляхом, повідомляє НАБУ. Частину готівки для будівництва передавали працівникам, які займалися будівництвом, через особистого помічника Че Гевари в іншому київському офісі, а роботу координував і контролював особисто Че Гевара. Іншу частину готівки отримувала людина з оточення Карлсона від пов’язаної з ним особи, заявили правоохоронці.

У НАБУ заявили, що між учасниками проєкту виникали суперечки через фінансові питання і хід будівництва.

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ будівництво тривало, а Че Гевара вимагав працювати в кілька змін із ранку до пізнього вечора.

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

R2, за інформацією НАБУ, теж контролював процес будівництва і спілкувався з дизайнеркою, яка надсилала йому візуалізації кімнат.

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Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

За даними НАБУ, у 2024 році учасники будівництва почали шукати способи узаконити отримані злочинним шляхом гроші, витрачені на резиденції. Вони пропонували купити документи, що підтверджують законне походження коштів, причому вартість таких послуг становила 15,5−16,5% від суми.

У липні 2025 року, за інформацією детективів, будівництво заморозили. Рішення ухвалив Карлсон на тлі вручення підозри Че Геварі. В опублікованих записах розмови представниця будівництва розповідає, що перший і четвертий будинки майже готові, а «в Андрія тільки фасади всередині просто».

Фото: скриншот відео / NABU / YouTube

Відставка Андрія Єрмака — головне

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що Єрмак подає у відставку.

29 листопада Єрмак повідомив виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт після відставки.

Однак 15 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Міноборони на його запит відповіли, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

З 23 січня Єрмак поновив право на заняття адвокатською діяльністю.

6 лютого Українська правда опублікувала відео з Єрмаком, який перебуває у Києві та пересувається у супроводі кількох авто з охороною. Журналісти повідомляли, що він продовжує зустрічатися з чинними посадовцями після своєї відставки, зокрема із Рустемом Умєровим та Олександром Камишіним.

3 березня 2026 року повідомлялось, що Єрмак став главою комітету в Національній асоціації адвокатів України. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.