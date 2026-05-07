«Фройдівська обмовка». У МЗС України відреагували на вимогу Кремля вивести війська з Донбасу

7 травня, 21:44
Речник МЗС України Георгій Тихий (Фото: МЗС України)

Речник МЗС України Георгій Тихий (Фото: МЗС України)

МЗС України відреагувало на заяву помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, у якій він вимагає від Києва виведення військ з Донецької області, щоб бойові дії «припинилися». Там назвали це «фройдівською обмовкою».

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці в соцмережі X.

«Для тих, хто знає російську мову, це досить фройдівська обмовка помічника Путіна: він вимагає від України виведення військ з Донецької області, щоб бойові дії „припинилися“ замість „зупинилися“. Чітке зізнання: Москва хоче перепочинку, а не миру. Брехунів викрито», — наголосив він.

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https://twitter.com/SpoxUkraineMFA/status/2052444990983319940

Раніше цього дня Ушаков заявив, що тристоронні переговори у форматі США-Україна-Росія недоцільні, поки Київ не виведе війська з частини Донбасу, яку контролює.

7 травня секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Майамі для зустрічі з представниками США, оскільки тристоронні мирні переговори щодо припинення війни, яку Росія розв’язала проти України, останніми місяцями зайшли в глухий кут.

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Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що основними темами обговорення стануть звільнення українських полонених із РФ, активізація дипломатичного процесу та кілька безпекових питань.

2 травня видання Politico писало, що Зеленський, ймовірно, розробляє стратегію ведення переговорів з Росією без участі США.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Георгій Тихий МЗС України Війна Росії проти України Юрій Ушаков Донбас

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