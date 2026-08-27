«Немає необхідності». Буданов відкинув ідею мобілізації жінок в Україні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відкинув ідею мобілізації жінок . За його словами, «у цьому немає необхідності». Керівник ОП також наголосив, що в Україні мобілізували ще не всіх чоловіків.

«Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно» — сказав Буданов у коментарі Новини.LIVE.

25 серпня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в Україні немає жодних планів щодо мобілізації жінок. У комітеті наголосили, що наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи, законопроєкти чи навіть внутрішні обговорення щодо запровадження такої мобілізації.

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Дискусії щодо мобілізації жінок в Україні — головне

У серпні колишній міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода висловив переконання, що військовий обов’язок в Україні має бути загальним для всіх громадян — як для чоловіків, так і для жінок.

Як приклад він навів Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками. Ексміністр заявив, що запровадження такого підходу могло б значно збільшити мобілізаційний ресурс країни.

24 серпня колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що підтримує ідею мобілізації жінок в Україні.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомив, що в Україні не проводиться і не планується мобілізація жінок. Жінки можуть вступити до Сил оборони лише добровільно.