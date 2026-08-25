У Раді заявили, що мобілізація жінок в Україні не проводиться й не планується

У Раді спростували підготовку мобілізації жінок в Україні (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в Україні немає жодних планів щодо мобілізації жінок.

Про це йдеться у заяві комітету, яку опублікували у вівторок, 25 серпня.

У комітеті наголосили, що наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи, законопроєкти чи навіть внутрішні обговорення щодо запровадження такої мобілізації.

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Представники комітету також зазначили, що публічні заяви окремих осіб про можливість мобілізації жінок не відображають позицію парламентського органу та реальний стан законодавчої роботи.

У Верховній Раді закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не піддаватися маніпуляціям.

«Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно», — наголосили у комітеті.

Дискусії щодо мобілізації жінок в Україні — головне

У серпні колишній міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода висловив переконання, що військовий обов’язок в Україні має бути загальним для всіх громадян — як для чоловіків, так і для жінок.

Як приклад він навів Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками. Ексміністр заявив, що запровадження такого підходу могло б значно збільшити мобілізаційний ресурс країни.

24 серпня колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що підтримує ідею мобілізації жінок в Україні.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомив, що в Україні не проводиться і не планується мобілізація жінок. Жінки можуть вступити до Сил оборони лише добровільно.