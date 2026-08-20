«Жінки теж мають служити». Резніков заявив, що потрібна обов’язкова мобілізація всіх

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що військовий обов’язок в Україні має бути загальним для всіх громадян — як для чоловіків, так і для жінок.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода 20 серпня, відповідаючи на питання про можливі зміни у системі мобілізації та новий суспільний договір.

За словами Резнікова, Україні варто звернути увагу на досвід країн, які мають подібні безпекові виклики. Як приклад він навів Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками.

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Ексміністр заявив, що запровадження такого підходу могло б значно збільшити мобілізаційний ресурс країни. Для цього, на його думку, Верховна Рада має внести зміни до законодавства та закріпити принцип, що обов’язок захищати державу поширюється на всіх громадян.

«Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі. Тоді можна чітко розуміти, що є військові посади і спеціальності, які абсолютно легко можуть бути осягнуті з жінками, і їм не треба йти на поле бою. Вони закривають багато позицій у тилу, по забезпеченню, і тоді чоловіків можна пересувати з тилових позицій ближче до фронту… І тут питання, чи готове суспільство сказати, що ми, як Ізраїль, можемо вижити тільки, якщо всі будуть вважати, що треба захищати Україну», — сказав ексміністр.

Водночас він наголосив, що зміни мають починатися не з примусу, а з інформаційної кампанії та формування суспільного розуміння необхідності спільного захисту країни.

«Якщо такий настрій у суспільстві почне домінувати, Верховна Рада легко зайде в сесійну залу, натисне кнопки і буде схвалено», — підсумував Резніков.

Також він заявив, що саме під час його роботи на посаді міністра оборони були затверджені стандарти жіночої військової форми та бронежилетів.

У березні тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що в армії перебувають 75 тисяч жінок, понад 55 тисяч із них є військовослужбовицями, і «щороку їхня кількість зростає».

У 2025-му в армії було понад 70 000 жінок, але на бойових посадах із них перебували майже 20 000 — більш ніж у 2,5 рази менше за показник 2026 року.