NV проаналізував можливі зміни у процесі наповнення війська людьми та умовах служби, над якими вже декілька місяців працює команда міністра оборони, але не поспішає їх оприлюднювати.

Поліцейські можуть повністю замінити представників ТЦК і СП у справі виявлення «ухилянтів», військові отримають більші зарплати і знатимуть чіткі терміни служби, а демобілізація стане поетапною.

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Все це — ще не правила, а лише ідеї. Вони можуть стати частинами великої мобілізаційної реформи, яку ще на початку року, одразу після переходу на посаду міністра оборони, пообіцяв зробити Михайло Федоров.

Оборонне відомство вже декілька місяців працює над концепцію відповідних змін, але презентацію новацій там постійно відкладають.

NV неодноразово звертався до Міноборони з проханням повідомити ключові аспекти реформи або хоча б назвати терміни її оприлюднення. Проте у пресслужбі МО завжди у відповідь просили дочекатися офіційної комунікації з цього приводу.

Так само і представники «профільного» комітету ВР з питань нацбезпеки, до яких звернулась редакція, не захотіли розповідати деталі новацій, посилаючись на те, що МО оприлюднить все у свій час.

Тому насправді свідчення про реформу наразі фрагментарні.

Що ж про неї відомо?