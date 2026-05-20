Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін в ефірі Radio NV наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну довгострокова війна ведеться як короткострокова.

«В нас з 2022 року довгострокова війна ведеться за правилами короткострокової. Таке інколи відчуття, що ще трішечки, ще останній кілометр треба добігти і добіжимо його силами тих, хто вже служить, а не будемо залучати нових», — сказав Казарін в інтерв'ю Radio NV.

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Він висловив думку, що посилення мобілізації повинно відбуватись в кількох напрямках.

«По-перше, треба покращувати умови в армії, тому що базова зарплата в 20 тисяч гривень — це, звісно, якийсь фактор зневіри. Якщо у вас є родина, діти, ви збираєтеся служити десь в тилу, вас запрошують служити програмістом у командуванні, то за 20 тисяч гривень ви навіть не зможете прожити. І 30 тисяч гривень, які пропонують зараз, на 10 тисяч збільшити цю зарплату, це теж не є рішенням. Мені здається, стартова зарплата в армії повинна починатись від 40, можливо, 50 тисяч гривень», — заявив військовий і журналіст.

Казарін додав, що ще одним фактором повинен бути визначений термін служби.

«Щоб люди розуміли: так, ми заходимо в армію на два роки, після того в нас буде такий-то проміжок часу, коли ми абсолютно почуваємось нікому нічого не винними», — пояснив він.

Військовий і журналіст додав, що «пряник» потрібно урівноважити «батогом».

«У випадку, якщо людина ухиляється від того, щоб стати на облік, кидає повістку у смітник тощо, то держава вважає, що це є порушенням правил і настають наслідки. Якими можуть бути ці наслідки? Дуже різними. Тут головне, щоб держава змогла проадмініструвати ці наслідки і забезпечити невідворотність покарання», — сказав Казарін.

Реформа армії - головне

1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок реформи армії.

Він повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

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«Для українських командирів, бойових сержантів і офіцерів — гідний і відчутно підвищений рівень виплат», — пообіцяв він.

Також президент заявив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, Зеленський анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що з першого дня на посаді працює над реформою умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Він також сказав, що готується справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система з чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації підрозділів та інше.

24 квітня Федоров говорив, що Міністерство оборони готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи були майже готові до запуску.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Згідно з наказом, командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців з подальшою обов’язковою ротацією, яка має бути проведена в термін до одного місяця.