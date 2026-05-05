«Щодо реформи мобілізації, її взагалі-то обіцяли на кінець квітня — початок травня. Тому тут хоча б частково можна сказати, що вона відбувалася в визначений термін. Але ми побачили тільки верхівку цієї реформи, а далі пішла заява, що вона тепер буде в кінці травня — на початку червня. Тобто відтермінували фактично на місяць. Воно так виглядає», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

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Заява Зеленського про реформу армії

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції. Зеленський додав, що наступного тижня має отримати звіт про конкретні кроки в реалізації реформи, зокрема, графік підвищення виплат, починаючи з червня, та систему оновлених контрактів.

