Реформу мобілізації фактично відтермінували на місяць — Рейтерович

5 травня, 04:29
Заява Володимира Зеленського свідчить про те, що реформу моблізації відклали, вважає Рейтерович (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Заява Володимира Зеленського свідчить про те, що реформу моблізації відклали, вважає Рейтерович (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Політолог Ігор Рейтерович, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про реформу армії, заявив, що реформу мобілізації фактично відтермінували на місяць.

«Щодо реформи мобілізації, її взагалі-то обіцяли на кінець квітня — початок травня. Тому тут хоча б частково можна сказати, що вона відбувалася в визначений термін. Але ми побачили тільки верхівку цієї реформи, а далі пішла заява, що вона тепер буде в кінці травня — на початку червня. Тобто відтермінували фактично на місяць. Воно так виглядає», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=2Y9Lla4Hfr0

Заява Зеленського про реформу армії

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

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Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

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Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції. Зеленський додав, що наступного тижня має отримати звіт про конкретні кроки в реалізації реформи, зокрема, графік підвищення виплат, починаючи з червня, та систему оновлених контрактів.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Володимир Зеленський Мобілізація Реформа Радіо NV

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