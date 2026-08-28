Буданов заявив, що Україна має щомісяця мобілізовувати не менше 30 тисяч людей

Буданов розповів, скільки людей потрібно мобілізовувати щомісяця для підтримки фронту (Фото: 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що для підтримки поточного складу Сил оборони Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч громадян.

Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини 28 серпня.

За словами Буданова, суспільству потрібно сприймати мобілізаційний процес таким, яким він є, оскільки зменшення необхідних показників неможливе.

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«Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є», — заявив очільник ОП.

Він також зазначив, що прихід на посаду міністра оборони Євгенія Хмари не змінить потреби армії у поповненні особового складу.

«З приходом Хмари сильно нічого не зміниться. Тому що запит є — не менше 30 тисяч громадян. А це величезна кількість людей», — сказав Буданов.

За його словами, навіть зміна підходів до мобілізації не вплине на загальну кількість необхідних військовозобов'язаних, а отже, кількість незадоволених цим процесом також залишатиметься значною.

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що необхідно змінювати підходи до випадків так званої «силової мобілізації».

«Я сподіваюся, що можна дещо змінити підходи щодо цієї силової мобілізації, яка іноді має місце. Це не повсюдно, але такі факти є. З цим потрібно боротися», — додав Буданов.

24 серпня секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що у Генеральному штабі розглядають варіант зниження верхньої межі мобілізаційного віку до 50−55 років. Водночас питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 років не розглядається, додав він.

20 серпня президент України Володимир Зеленський казав, що очікує від ​Міноборони та ЗСУ «реальних пропозицій» стосовно мобілізації, а також «більш людяного й системного підходу» до вирішення організаційних питань у військах.