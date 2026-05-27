У Києві відкрили Місію демократичних сил Білорусі

У Києві під час візиту Тіхановської відкрили Місію демократичних сил Білорусі (Фото: Sviatlana Tsikhanouskaya / X)

У Києві 26 травня в рамках візиту білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської відкрили Місію демократичних сил Білорусі. Про це Тіхановська повідомила у соцмережі Х.

«Це важливий крок до міцнішої, більш системної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною», — написала опозиціонерка.

Вона подякувала українським посадовцям, зокрема заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу та усім, хто допоміг зробити цю Місію можливою.

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За словами Тіхановської, Білорусь повинна докласти більше зусиль для підтримки України: у політичному та інформаційному плані, шляхом співпраці з українськими інституціями, підтримуючи білоруських волонтерів та бійців, а також допомагаючи білорусам, які проживають в Україні.

«Ця Місія зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Вона допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні — куди звертатися. Бажаю Світлані Шатіліній успіхів на посаді голови Місії, яка представляє демократичні сили Білорусі в Україні. Вільна Білорусь і вільна Україна — це частина одного майбутнього», — заявила лідерка опозиції.

25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська прибула до Києва зі своїм першим візитом. Після прибуття до Києва Тіхановська відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за Україну.

26 травня вона зустрілась з президентом Володимиром Зеленським, який наголосив, що Україна підтримує прагнення білоруського народу позбутися російського впливу та усвідомлює спроби Москви ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України.