Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ представив США нові пропозиції щодо мирних переговорів. Він закликав Вашингтон активніше залучатися до мирного процесу на тлі того, що Росія не хоче завершувати війну.

«Я вдячний команді президента [США Дональда] Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. [Російський диктатор Володимир] Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск», — сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

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Президент не повідомив подробиці нових мирних пропозицій, але зазначив, що Україна потребує «більшої залученості американської сторони до мирного плану».

Зеленський заявив, що також поділяє думку низки західних експертів про те, що Путін може спробувати поширити війну за межі України на територію НАТО. Зокрема, не виключається можливість нападу Росії на одну з менших балтійських країн.

«Він не знає, як завершити цю війну без великої окупації чи великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну… для нього не матиме значення, чи ця країна в НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, бувши на 100% впевненим, що він переможе, окупує, знищить або візьме під контроль», — сказав глава держави.

22 липня президент України Володимир Зеленський обговорив зі спецпосланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни Росії проти України.

8 червня Зеленський уже проводив розмову з Віткоффом і Кушнером, назвавши її «дуже позитивною» та подякувавши за готовність активно працювати над поштовхом дипломатії цими тижнями. Невдовзі стало відомо, що переговори за посередництва Віткоффа й Кушнера зайшли в глухий кут, оскільки Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном.

Переговори щодо закінчення війни Росії проти України — що відомо

Тристоронні переговори України, США та Росії призупинилися ще у лютому 2026 року — після початку війни в Ірані. 7 травня в Кремлі заявили, що вважають такий формат переговорів недоцільним, поки Україна не виведе війська з підконтрольної частини Донбасу.

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4 червня Зеленський опублікував відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну, закликавши закінчити війну «у форматі між вами та нами», запропонувавши особисту зустріч, повне припинення вогню та обмін полоненими за принципом «всіх на всіх». Путін відповів, що лист написаний «з елементами хамства», і відмовився від зустрічі.

Згодом стало відомо, що у травні за санкцією Путіна до Києва приїжджав олігарх Роман Абрамович — Зеленський на зустрічі повторив, що Україна не піде на поступки щодо виходу з Донбасу.