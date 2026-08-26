Федоров ускладнив фінансові проблеми Міноборони, чим покривати діру ніхто не знає - Рахманін

Михайло Федоров сам заявляв, що взяв гроші на закупівлю дронів з грошового забезпечення військових у другій половині 2026 року (Фото: FEDOROV via Telegram)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV заявив, що Михайло Федоров, очолюючи Міністерство оборони, ускладнив фінансові проблеми цього відомства, і чим тепер закривати діру в його бюджеті, ніхто не знає.

«Проблеми фінансові (у Міністерства оборони — ред.) були, є і будуть, але Михайло Альбертович [Федоров] ще й ускладнив ці проблеми, тому що він (і він цього не приховував, тому я не дуже буду виходити на тонкий лід таємної інформації, тому що він сам це озвучив) гроші на закупівлю взяв з грошей, які йдуть на заробітну плату, з грошового забезпечення. Чим зараз покривати цю діру, ніхто не знає», — заявив Рахманін в ефірі Radio NV.

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Діра в бюджеті Міноборони — що відомо

15 липня, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони Михайло Федоров зазначив, що його команда отримала відомство без бюджету і ризикнула «взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони», закупивши за чотири місяці більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Критикуючи Михайла Федорова у колонці на Мілітарному незадовго до свого звільнення з посади головнокомандувача Збройних Сил України, Олександр Сирський зазначив, що міністр сам публічно казав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів, через що виникло питання фінансування витрат на друге півріччя.

«Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей», — написав Сирський.

9 серпня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд і, зокрема, Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки Сил оборони до кінця цього року.