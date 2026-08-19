«Окупантів не б’ють обіцянками». Зеленський назвав головне завдання для Хмари

Євгеній Хмара ще своєю службою ще в Альфі «довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками» (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним завданням нового міністра оборони Євгенія Хмари є налаштування системи оборони, виробництва і закупівель озброєння, а також постачання у війська.

Про це у середу, 19 серпня, Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

«Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах — це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська», — заявив президент.

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За його словами, ця система має забезпечувати українську армію всім необхідним для відбиття російських ударів, утримання позицій на фронті та проведення активних дій

«Завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор — на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни», — сказав президент.

Він також розраховує, що Міністерство оборони розширить простір застосування дипстрайків.

Зеленський сподівається, що Міноборони разом з виробниками української зброї «забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям».

«Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені, і будемо впевнені, у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо», — сказав президент.

Він також відзначив, що Хмара ще своєю службою ще в Альфі «довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками».

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони. Він заявив, що звільнився із військової служби. Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

Хмара під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його призначення окреслив три пріоритети на посаді. Серед них: перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни, вчасне постачання зброї на фронт і прозорі процедури закупівлі, а також людський капітал.