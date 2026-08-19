Призначення міністром оборони очікується сьогодні: Євгенія Хмару звільнили з посад в уряді

Сьогодні профільний комітет одноголосно підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони (Фото: Пресслужба Міноборони)

Кабмін звільнив Євгенія Хмару , якого Верховна Рада сьогодні планує призначити міністром оборони, з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.

Про це свідчить розпорядження Кабміну.

У середу, 19 серпня, профільний комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. За таке рішення проголосували 15 членів комітету одноголосно.

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Раніше у пресслужбі Верховної Ради повідомили, що в парламенті сьогодні тривали зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгеном Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою — після діалогу, що відбувся напередодні й тривав понад п’ять годин.

Кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ є квотою президента України і призначаються окремими голосуваннями за президентським поданням.

Після відставки уряду Юлії Свириденко та призначення Кабміну Сергія Корецького ці посади залишилися вакантними: Сибіга виконував обов’язки глави МЗС, а Хмара — обов’язки глави Міноборони замість Михайла Федорова.

18 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ. Фракція Слуга народу вже заявила, що підтримає їхні кандидатури.

Голосування за призначення нових керівників відомств у парламенті планують провести 19 серпня.

Водночас 18 серпня увечері, напередодні голосування, ексміністр оборони Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.