«Президент очікує результатів». Новий мінветеранів Кім має «навести лад» на Національному меморіальному кладовищі — Верещук

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук вважає, що новий керівник Міністерства ветеранів Віталій Кім повинен «навести лад» на Національному військовому меморіальному кладовищі. За її словами, Кім має провести аудит діяльності НВМК.

«Новий міністр у справах ветеранів має величезне завдання, і перед ним його поставив президент. Я була на зустрічі, коли пан Кім розповідав про свою програму й перші кроки. Так от, серед перших кроків — це навести лад на НВМК, тобто проаналізувати, зробити аудит. І ми чекаємо результатів цього аудиту», — сказала Верещук в коментарі hromadske після церемонії перепоховання першого голови ОУН Євгена Коновальця на НВМК.

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Водночас вона зазначила, що відповідає в Офісі президента, зокрема, за ветеранський напрям, але НВМК — «це все ж відповідальність Міністерства ветеранів».

«Усе, що потрібно від Офісу президента, ми готові докласти. Але це відповідальність Міністерства ветеранів. І президент чітко питає й очікує результатів. Ці результати мають бути вже зараз. Міністр отримав завдання, подивився, як він впорається», — заявила Верещук.

Раніше Верховний Суд визнав незаконним рішення про передачу земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині під будівництво НВМК. Водночас у керівництві кладовища запевнили, що вже наявні поховання не будуть переносити чи зносити.

Верещук зазначила, що наразі будівництво НВМК має законні підстави, оскільки Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

«Наскільки мені відомо, Міністерство ветеранів виправило це в законний спосіб, тобто є ухвалений закон, який набрав сили і який має вищу юридичну силу. І на сьогодні НВМК є законним будівництвом», — додала вона.

16 липня Верховна Рада призначила більшість міністрів нового уряду Сергія Корецького. Міністром у справах ветеранів став колишній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Серед своїх пріоритетів на посаді Кім назвав комплексну підтримку ветеранів і ветеранок, створення належних умов для їхньої самореалізації, забезпечення житлом, розширення програм фізичної та психологічної реабілітації тощо.

23 липня під час протестів проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони у Києві протестувальники, зокрема вимагали замінити новопризначеного очільника Мінветеранів Кіма через те, що він цивільний, а не військовий.

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Віталій Кім відреагував на протести в Україні проти його призначення на цю посаду, заявивши, що відводить собі один рік на реалізацію необхідних для ветеранів змін.

Національне військове меморіальне кладовище відкрили у серпні 2025 року. Тоді там відбулися перші поховання. Станом на кінець вересня там вже поховали 108 загиблих українських військових.

Під час будівництва кладовища було багато критики — не тільки через високий рівень ґрунтових вод на виділеній ділянці, а й через зв’язки компаній-підрядників із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, який перебуває під санкціями.

5 липня у Facebook-акаунті Національного військового меморіального кладовища з’явилось повідомлення про те, що після «аномальних опадів» у Київській області на окремих місцях нещодавніх поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців, було зафіксовано природне просідання ґрунту.