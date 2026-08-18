Після призначення Євгенія Хмари міністром оборони частина команди його попередника Михайла Федорова може залишити відомство та перейти разом із ним до інших проєктів. Через це новому очільнику МО доведеться формувати власний колектив.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Як зазначили співрозмовники, те, що частина команди Федорова планує залишити відомство та перейти разом із колишнім очільником відомства до його наступних проєктів, може створити для Хмари кадрову проблему.

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Джерело з команди Федорова каже, що Хмара не має власної команди та кандидатів на частину керівних посад.

«Тому тут далі питання, як буде Хмара рухатися, враховуючи, що в нього не буде команди і немає кого ставити на топ-посади. І навіть на директорати, думаю, він не має кандидатів… Усі заступники, ключові менеджери — це було найкраще, що міг Михайло залишити Хмарі», — заявив співрозмовник.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Сибіги — міністром закордонних справ.