Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у Попасній Луганської області, 6 серпня 2020 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV пояснив, коли президент України Володимир Зеленський буде змушений прокоментувати Міндічгейт.

«На цей момент, найімовірніше, виходячи з того, як Зеленський реагував на першу хвилю Міндічгейту, листопад минулого року, як він реагував на другу серію, коли почали розповсюджувати протоколи записів в квартирі Міндіча, це мовчання і дистанціювання від цієї історії. Ця тактика більш-менш працювала. Зеленський зберігав цю дистанцію. Його ж хотіли викликати на дискусію. Чим більше дискусій, тим більше Зеленського б асоціювали з цією темою», — зазначив Фесенко в ефірі Radio NV.

Реклама

Він висловив думку, що найближчим часом президент України продовжить дистанціюватись від Міндічгейту, зокрема від справи проти ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Неформально — так, якісь контакти можуть бути, але офіційно, публічно, я думаю, що Зеленський сам коментувати не буде. У кращому випадку, як це вже сталося, Дмитро Литвин, радник Зеленського, може це прокоментувати. Це можливо. Але якщо почнеться розслідування конкретних епізодів… Наприклад, обговорювали чи не обговорювали дизайн будинку, який був для Вови, чи якісь інші речі. Тобто питання, знав чи не знав, і якою мірою знав про це? От тут доведеться, як мінімум для слідства, якісь пояснення давати», — зазначив політолог.

Водночас Фесенко нагадав, що доки Зеленський займає посаду президента, він має правовий імунітет.

«Тим не менш, я думаю, що доведеться коментувати або якусь версію формулювати не стільки зараз, скільки в ситуації, коли дійде вже до виборчої кампанії. Якщо Зеленський буде збиратись балотуватися, от тоді йому точно доведеться якусь версію представити суспільству», — заявив політолог.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Реклама:

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Увечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.

12 травня стало відомо, що НАБУ і САП у цій же справі повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення бюро випливає, що йдеться, ймовірно, про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

За даними слідства, упродовж 2021−2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Нові «Плівки Міндіча»

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові аудіозаписи розмов підозрюваного у корупції бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Згідно з опублікованими записами, співрозмовники обговорюють кадрові перестановки в уряді та призначення посла України у США.

Нардеп заявив, що витік плівок, імовірно, організувала сторона захисту одного з фігурантів справи Мідас та зазначив, що оприлюднено лише частину аудіозаписів.

Реклама:

З контексту плівок випливає, що тодішній голова Офісу президента України Андрій Єрмак «збивав» кандидатів на різні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра України у липні 2025-го.

Також на записах згадується «проєкт 23», який може стосуватися корупційних схем, незаконного фінансування будівництва котеджів у кооперативі Династія під Києвом тощо. Міндіч та Умєров говорять про невідому особу, яка, очевидно, має велику кількість готівки та фінансує свої витрати, зокрема державним коштом.

29 квітня Українська правда поширила записи розмов Міндіча з відомими українськими політиками, серед яких були експерший помічник президента України Сергій Шефір та Умєров.



Зокрема, Умєров, будучи тоді міністром оборони, обговорював з Міндічем державні контракти на зброю, фінансування, кадрові перестановки, доходи і роботу компанії Fire Point, бенефіціарним власником якої, за даними ЗМІ, може бути Міндіч.

Операція Мідас — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, в компанії Енергоатом, а також у тодішнього міністра юстиції й ексміністра енергетики Германа Галущенка.

НАБУ повідомило, що під час операції Мідас була виявлена діяльність «злочинної організації на чолі з відомими бізнесменом». Йшлося про корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання в контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов та працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали кошти.

Реклама:

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак також фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом Алі-Баба.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про можливу причетність Єрмака до розслідування у справі Мідас.

19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції, а Світлану Гринчук — з посади очільниці Міненерго.

21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі.

26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ та САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук фігурантів справи Мідас — бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

15 лютого детективи НАБУ затримали ексміністра енергетики Галущенка під час спроби залишити територію України. Наступного дня йому повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України) в рамках справи Мідас. Сам Галущенко заявив, що не мав ніяких підозр у момент, коли планував поїздку за кордон, щоб побачитись з дітьми, які тривалий час там живуть. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення залишити Галущенка під вартою. 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.