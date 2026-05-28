NV розповідає деталі справи киянина Юсуфа Мемешева, у якій змішалося до купи протистояння НАБУ та СБУ, а також розслідування проти Міндіча та детектива Магамедрасулова.

Гучна травнева історія з врученням підозри Андрію Єрмаку, екскерівнику Офісу президента (ОП), а також попереднім засіданням по його справі, привернула увагу політиків, правоохоронців та, зрештою, активістів і національні ЗМІ.

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Подробиці розслідування, які оприлюднили НАБУ та САП, вказували на серйозну корупцію в найближчому оточенні президента Володимира Зеленського. Адже йшлося про причетність Єрмака до угрупування, що, схоже, будувало собі маєтки в кооперативі Династія в елітному столичному передмісті Козин за рахунок «схем» в Енергоатомі. Тобто, ексочільник ОП, за версією слідства, був пов’язаний із Тимуром Міндічем, колишнім бізнес-партнером Зеленського по Студії Квартал-95, який теж має підозру НАБУ та САП і втік до Ізраїлю.

За всією цією багатою на події та учасників історією, у якій фігурують іще й декілька колишніх топурядовців, майже непоміченою залишилася новина про те, що 20 травня суддя Шевченківського суду Києва Євген Мартинов виправдав столичного бізнесмена Юсуфа Мемешева — у зв’язку з недоведеністю в його діях правопорушення.

Насправді це рішення пов’язане з гучними розслідуваннями НАБУ та САП, згаданими вище. Адже Мемешев — ключовий свідок у справі детектива Бюро Руслана Магамедрасулова. А останній, як улітку минулого року і зазначало NV з посиланням на джерела редакції, мав прямий стосунок до справ Міндіча та Єрмака, бо був причетний до організації прослуховування розмов у квартирі колишнього співвласника Студії Квартал-95, — саме ці матеріали лягли в основу відповідних підозр антикорупційних органів.

