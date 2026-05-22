NV з’ясував, чи може суд скасувати впроваджені президентом санкції проти бізнесмена Тимура Міндіча та як це може бути пов’язано зі справою колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

20 травня стало відомо, що бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант справи Мідас від НАБУ про розкрадання в енергетиці, подав позов до Касаційного адміністративного суду. Бізнесмен, який зараз переховується в Ізраїлі, вимагає визнати рішення українського Радбезу про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Відповідачем Міндіч вказав свого колишнього бізнес-партнера — президента Володимира Зеленського, який і підписав санкційний указ.

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Тетяна Шевчук, юристка та членкиня правління Центру протидії корупції (ЦПК) дивується, що Міндіч тільки зараз оскаржує рішення, яке Зеленський запровадив ще у листопаді 2025 року. Вона наголошує, що строк подачі позову про скасування санкцій — шість місяців, і якраз в травні вони спливають.