Співвласник Fire Point Штілерман заявив, що його не допитували у справі Міндіча

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що антикорупційні органи допитували його у справі щодо можливих зловживань посадовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДСЗІ) і Агенції оборонних закупівель (АОЗ), однак у справі бізнесмена Тимура Міндіча допитів не проводили.

Про це Штілерман повідомив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та антикорупційного законодавства у понеділок, 25 травня.

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Відповідаючи на запитання голови ТСК, народного депутата Олексія Гончаренка, чи допитувало його НАБУ у справі Міндіча, Штілерман заявив: «У справі Міндіча — ніколи».

Водночас він уточнив, що давав свідчення в іншому розслідуванні НАБУ, яке стосується можливого незаконного збагачення чиновників ДСЗІ та АОЗ, а також імовірного завищення цін у контрактах.

За словами Штілермана, у межах цього провадження фігурують шість компаній, серед яких і Fire Point. Допит, як він зазначив, відбувся на початку весни минулого року.

Співвласник Fire Point додав, що йому невідомо, чи має це розслідування будь-який зв’язок зі справою Міндіча. Наразі, за словами Штілермана, нових викликів до НАБУ як свідка він не отримував.

29 квітня Українська правда опублікувала нові результати прослуховування Тимура Міндіча, у яких він із секретарем РНБО Рустемом Умеровим обговорює фінансування компанії Fire Point.

Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умеровим з приводу виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього міністра оборони, чи викликав він Андрія Пишного, на що Умеров відповів, що глави Нацбанку немає в країні. Тоді Міндіч, якщо вірити записам, попросив «викликати державний Сенс Банк, тому що рішення можна ухвалити постановою Кабінету міністрів».

Після оприлюднення записів, Антикорупційна рада при Міноборони закликала створити робочу групу з представниками Генштабу, родів і видів сил, які використовують продукцію Fire Point, а також антикорупційних і слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії.

30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.

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«Наразі достеменно невідомо, навіщо і в чиїх саме інтересах розповсюджуються ці брудні маніпуляції, проте цілком очевидно, що це — цілеспрямована інформаційна атака і спроба зруйнувати репутацію одного з найкращих і найефективніших виробників зброї в Україні. Ми не виключаємо, що за цими діями стоять конкуренти, які прагнуть позбавити фінансування, зупинити контракти та закрити наше підприємство», — заявив він.

Крім того, у Fire Point також закликали припинити «інформаційний терор» щодо компанії та загалом щодо інформаційного сектору.

Того ж дня голова Нацбанку України Андрій Пишний спростував повідомлення, що до нього зверталися Тимур Міндіч і Рустем Умеров (під час перебування того на посаді міністра оборони), щодо допомоги з фінансуванням компанії Fire Point.