Прокурор САП у суді заявив, що гроші на заставу Галущенку Мудрій передав Тимур Міндіч

Кошти для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, за версією прокуратури, передав учасник злочинної організації, який перебуває в Ізраїлі та оголошений у розшук.

Про це 25 серпня заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід голові правління Sense Bank Олексію Ступаку.

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За словами прокурора, у період із 9 до 29 червня фігуранти справи Форест Гамп намагалися організувати схему легалізації коштів для внесення застави за одного з підозрюваних в іншому кримінальному провадженні.

Йшлося про заставу у розмірі 150 млн грн, яку суд визначив 12 червня. Імені підозрюваного прокурор не назвав, однак ці дані збігаються зі справою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у провадженні Мідас.

За даними слідства, 9 червня одна з фігуранток справи Форест Гамп — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра — отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів для застави Галущенка.

Спецоперація Форест Гамп / Інфографіка: NV

Прокурор заявив, що ці гроші могли бути отримані злочинним шляхом від «учасника злочинної організації, який перебуває в розшуку на території Ізраїлю» — тобто Тимура Міндіча, чиє ім'я згадували під час засідання.

«Якщо Міндіч платить — ми можемо і щодо інших, більш дрібних корупціонерів вносити кошти», — процитував прокурор САП ексдепутата Максима Микитася, ще одного фігуранта справи Форест Гамп.

За версією слідства, спочатку кошти передали невстановленій особі, щоб у подальшому перевести їх у безготівкову форму та перерахувати на рахунок Вищого антикорупційного суду як заставу за Галущенка.

Про те, що йдеться саме про Тимура Міндіча, говорив і адвокат Ступака.

«Прокурор зазначив, що 9 червня Міндіч передав готівку Мудрій для зарахування застави», — казав він під час засідання.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 20 млн грн. Вона є фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп, у межах якої було викрите злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

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29 червня за колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка внесли усю суму застави — загалом 150 млн грн. Схеми писали, що гроші внесли ТОВ Тетрас оптіма, ТОВ Гіран констракт, ТОВ Скайт рітейл та ТОВ Пелет сервіс.

Колишній міністр енергетики фігурує у матеріалах справи щодо схеми відмивання понад 100 млн доларів у сфері енергетики, де одним із ключових підозрюваних є бізнесмен Тимур Міндіч. За версією слідства, Міндіч за сприяння Галущенка міг здійснювати контроль над фінансовими потоками в енергетичній галузі України.