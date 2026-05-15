«Шокуючі речі». Що Штілерман і Галущенко розповіли про Міндіча і Fire Point Тимчасовій слідчій комісії — розмова з Гончаренком

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, нардеп від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко в інтерв’ю Radio NV - про засідання ТСК, куди прийшли, зокрема, Денис Штілерман з Fire Point та колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко з СІЗО.

— Думаю, треба почати спочатку, бо не всі наші глядачі та слухачі знають. Коли і як з’явилася ця тимчасова слідча комісія, що стало причиною для її появи?

— У середині грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за створення такої ТСК і обрала мене її головою. Підставою для її створення, напевно, основною, стали два питання: корупція (справа Мідас і ширше — корупція), і друге — проблеми з бусифікацією, порушенням прав людини під час мобілізації, те, що пов’язано з усім цим. Напевно, це дві основні причини.

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У середині січня ми почали свою роботу, напередодні проходило чергове наше засідання. [13 травня] було цікаве засідання.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

— Після публікації документів зі справи Мідас, було дуже багато питань щодо того, що відбувається з компанією Fire Point. Вони є виробниками дуже ефективних дронів для мідл- та діп-страйків, також ракет Фламінго, і в потенціалі це можуть бути балістичні ракети, ми їх поки не бачили. Отже в тих документах головне питання було — чи Тимур Міндіч, достатньо близька людина до президента Володимира Зеленського і його колишній бізнес-партнер, є власником цієї компанії. Бенефіціаром, давайте так правильно формулювати. Якщо він є бенефіціаром і людиною, яка знаходиться під санкціями України, це означає, що не можна купувати продукцію, яку виробляє підприємство. Денис Штілерман, власник компанії, як мінімум номінальний, прийшов на це засідання ТСК. Що хотіли дізнатись і що ви від нього почули?

— Хотіли дізнатись, ви абсолютно правильно сказали. Засідання здебільшого було присвячено новим плівкам Міндіча. Я був одним із перших, хто оприлюднював їх, тому ми запросили фігурантів, тих, хто був на цих плівках.