— Я досі ще жодної реакції від НАБУ не бачив, чи верифіковано, що плівки Міндіча справжні, а вже тимчасові слідчі комісії розбирають ці факти. Є кейс, до якого дотична Громадська антикорупційна рада при Міноборони, яку ви очолюєте, це питання бронежилетів. На плівках між колишнім бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем і тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим транслювався факт того, що Міндіч, приватна особа, просить міністра вирішити питання бронежилетів, які застрягли на складах і щодо яких не підписує Міноборони так звану прийомку. Мовляв, бронежилети невідповідної якості. Цей кейс несеться вже більше року, відстежується Громадською антикорупційною радою. І цього тижня ви разом із заступницею в ГАР МО Тетяною Ніколаєнко відвідували тимчасову слідчу комісію. Давайте деталізуємо, що воно та як, куди нас веде? Які нові факти, якщо щось нове є, в контексті плівок Міндіча, розкривають зокрема кейси цих бронежилетів? І про що говорилось на ТСК?

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— Почнемо з простого, з нової порції плівок, які насправді роздруківки. На них є тільки те, що Умєров телефонував щодо цього Арсену Жумаділову, голові на той момент, уже, здається, АОЗ. Людині, яка була до цього довго керівником ДОТ.

Для [пояснення]: АОЗ закуповує снаряди, міни, все, що літає, вибухає, стріляє тощо; ДОТ закуповував для тилу, розшифровується як Державний оператор тилу. Закуповував їжу, харчі, воду, шоломи, бронежилети, взуття тощо. Зараз це об'єднано в одну агенцію, яку очолює Арсен Жумаділов.

Що ми дізналися з плівок і чого не знали раніше? Я би не сказав, що є якісь нові факти, для нас ця історія була зрозуміла з самого початку, але найголовнішого немає.