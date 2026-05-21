Бізнес-партнер Міндіча скуповував ділянки та комплекси під час війни (Фото: Bihus.Info)

Бізнес-партнер Тімура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов з 2022 року активно скуповував землю та відпочинкові комплекси біля Буковелю. За оцінками, лише земельні ділянки могли коштувати близько 4,5 млн доларів, повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що Хмельов довгий час залишався непублічним, хоча фігурував майже в 40 компаніях, більшість з яких пов’язують із групою Приват, структурами родини Ігоря Палиці та бізнесом Міндіча.

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Його ім'я згадується в записах детективів НАБУ в рамках операції Мідас, де обговорювали його роботу на Fire Point та можливу причетність Міндіча. Сам власник компанії Денис Штілерман підтвердив знайомство Хмельова з Міндічем.

Фото: Bihus.Info

Журналісти виявили, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Хмельов почав купувати ділянки в селі Яблуниця поблизу Буковелю, спершу самостійно, а пізніше через Евентус Менеджмент, власником якої він був. На куплених ділянках уже функціонували бізнеси: ресторан, готель та глемпінг.

До січня 2026 року компанія оформила 24 ділянки площею близько 9 га, на яких недавно збудували ще один готельний комплекс, йдеться в сюжеті. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько 4.5 мільйонів доларів.

Журналісти зазначають, що оцінити вартість працюючого бізнесу та нового комплексу складно, оскільки подібних об'єктів на ринку немає.

За даними джерел журналістів, Хмельов виїхав у листопаді 2025 року, в день обшуків у Міндіча, і незабаром почав виходити майже з усіх компаній, де фігурував, включно з Евентус Менеджмент.

Його місце формально зайняла компанія Злагода пропертіз, але керування залишилося за менеджеркою Хмельова, припускають журналісти. Зв’язатися з новим власником або самим Хмельовим не вдалося.

Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, у компанії Енергоатом, а також у тодішнього міністра юстиції та ексміністра енергетики Германа Галущенка. За кілька годин до обшуків Міндіч виїхав з України.

НАБУ повідомило, що під час операції Мідас було виявлено корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання у контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

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Інфографіка: NV

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов та працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали кошти.

13 листопада Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі, і опублікувала відповідне фото.

26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана.