Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів експрем'єра-втікача Азарова та його сина

7 травня, 07:40
Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України у 2010−2014 роках (Фото: Anna_KKKK/flickr)

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України у 2010−2014 роках (Фото: Anna_KKKK/flickr)

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова у вигляді стягнення в дохід держави їхніх активів.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту 6 травня.

Мін'юст просить суд передати у власність держави активи, що прямо або опосередковано належать відповідачам.

Йдеться про нерухомість і земельні ділянки у Києві та Київській області, кошти, корпоративні права, а також цінне майно — книги, ікони та ювелірні вироби.

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Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України у 2010−2014 роках — у період президентства Віктора Януковича. Після Революції Гідності він залишив Україну та публічно підтримував дії Росії, спрямовані на анексію Криму, а також заперечував легітимність української влади.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Микола Азаров продовжив підтримувати країну-агресора, поширюючи тези російської пропаганди.

Водночас Олексій Азаров був народним депутатом України VII скликання від Партії регіонів. Після 2014 року він виїхав до Росії, де веде бізнес.

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За даними Мін'юсту, через свої бізнес-структури Азаров-молодший сплачує податки до бюджету РФ та забезпечує матеріально-технічну підтримку збройної агресії проти України.

У грудні 2025 року Печерський райсуд Києва визнав Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Микола Азаров Олексій Азаров Міністерство юстиції України ВАКС Активи

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