Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів експрем'єра-втікача Азарова та його сина

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова у вигляді стягнення в дохід держави їхніх активів.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту 6 травня.

Мін'юст просить суд передати у власність держави активи, що прямо або опосередковано належать відповідачам.

Йдеться про нерухомість і земельні ділянки у Києві та Київській області, кошти, корпоративні права, а також цінне майно — книги, ікони та ювелірні вироби.

Реклама

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України у 2010−2014 роках — у період президентства Віктора Януковича. Після Революції Гідності він залишив Україну та публічно підтримував дії Росії, спрямовані на анексію Криму, а також заперечував легітимність української влади.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Микола Азаров продовжив підтримувати країну-агресора, поширюючи тези російської пропаганди.

Водночас Олексій Азаров був народним депутатом України VII скликання від Партії регіонів. Після 2014 року він виїхав до Росії, де веде бізнес.

За даними Мін'юсту, через свої бізнес-структури Азаров-молодший сплачує податки до бюджету РФ та забезпечує матеріально-технічну підтримку збройної агресії проти України.

У грудні 2025 року Печерський райсуд Києва визнав Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.