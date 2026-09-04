Зеленський призначив Михайла Семікіна тимчасовим очільником Запорізької ОВА

Відповідний указ № 872/2026 глава держави підписав 4 вересня.

«Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича», — йдеться в документі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Михайло Семікін з 2024 року був заступником голови Запорізької облдержадміністрації. З 2022 по 2024 рік працював в заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У червні 2026 року нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

Раніше Кабінет міністрів на засіданні звільнив Сергія Сухомлина з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та призначив на цю посаду Івана Федорова.

Іван Федоров був керівником Запорізької ОВА з початку 2024 року. До цього, з кінця 2020-го, він був мером міста Мелітополь. На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили Мелітополь та викрали Федорова. У березні 2022-го його обміняли на шістьох російських військовополонених, а 2 лютого 2024-го президент Володимир Зеленський призначив його головою Запорізької ОВА.

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення у вересні 2024 року. 29 липня 2026 року він повідомив NV Бізнес про рішення залишити посаду.

3 вересня Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення. На новій посаді він буде відповідати за захист і відновлення стратегічних об'єктів по всій Україні, водночас продовжуючи роботу в Запорізькій області як співголова Ради оборони регіону.