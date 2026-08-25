Федоров заявив, що Україна має лише кілька місяців, аби змінити хід війни

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що країна поступово програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Про це він сказав у коментарі Reuters у вівторок, 25 серпня.

Федоров зазначив, що одними з головних внутрішніх викликів залишаються корупція, кумівство та недостатня політична незалежність державних інституцій. На його думку, ці фактори стримують розвиток країни та впливають на її здатність ефективно протистояти РФ.

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«Я вважаю, що зараз настав переломний момент, який визначить наш подальший шлях. Але, схоже, ми поступово, потроху програємо», — сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що Україна все ще має «всі шанси» на перемогу, однак потребує чіткого плану для завершення війни.

Федоров також заявив, що Україна має технології, які могли б суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

«Вже існують технології, які могли б повністю зупинити росіян, але наша відсутність далекоглядності… означає, що ми їх не застосовуємо», — сказав він.

За словами колишнього міністра, він був одним із ініціаторів цьогорічної кампанії проти російської паливної інфраструктури та логістики на ТОТ півдня України. На його думку, ці удари створили додаткові труднощі для російських військ.

Федоров вважає, що Україна має кілька місяців для продовження цієї операції, зокрема з метою ізоляції тимчасово окупованого Криму, перш ніж Росія зможе адаптуватися та розробити відповідь на українську тактику.

21 серпня Федоров заявив в інтерв'ю 24 каналу заявляв, що корупція заважає Україні закінчити війну в сильній позиції.

«Є велика кількість людей, які побудували різні схеми і свої інтереси, і вони гальмують, по суті, прийняття правильних рішень. Я це відчув у Міністерстві оборони, я з цим боровся, я просто руйнував ці схеми, я зупиняв. Велика кількість правоохоронців їх підтримує, велика кількість різних людей, які будують ці схеми», — казав він.

Заклик Федорова провести вибори — головне

Увечері 18 серпня Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, в якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

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Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Крім того, Федоров зазначив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного очільника Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

В Офісі президента заявили, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони провести вибори в Україні під час війни. Співрозмовник в ОП, коментуючи для BBC ідею ексміністра, зазначив, що «дуже дивно планувати вибори серед ракет і безпілотників».

21 серпня джерела в оточенні Федорова заявили Українській правді, що ексміністр говорив не про організацію голосування «вже завтра», а про початок підготовки до виборчого процесу та вирішення усіх пов’язаних із ним питань.

У команді Федорова також заявили, що мають напрацювання щодо організації безпечного голосування для різних категорій громадян.