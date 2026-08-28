«Чому він прямо не сказав, що в опозиції?» Нардеп вказав на вислови Федорова, де той суперечить сам собі

28 серпня, 01:19
Михайло Федоров порушив проблему корупції у спілкуванні з медіа (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Михайло Федоров порушив проблему корупції у спілкуванні з медіа (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Автор: Олексій Тарасов

Переходячи до політичної діяльності, ексміністр оборони Михайло Федоров ухильно говоритьпро свій перехід в опозицію до президента Володимира Зеленського, хоча очевидно, що останньому належить абсолютна влада у країні. На це в ефірі Radio NV звернув увагу народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

У недавньому інтерв'ю ВВС на запитання, чи він досі є прибічником Володимира Зеленського, чи перейшов в опозицію, Федоров відповів, що завжди був і залишається в опозиції «лише до неефективних рішень» та корупції.

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На думку Гончаренка, це «суперечлива комунікація».

«Він говорить про систему. Він, правда, її не пов’язує з Зеленським, але якщо в державі побудована погана і корупційна система, то хтось же її побудував, вона ж не сама побудувалась. А хто її може побудувати без президента Зеленського? У нас абсолютна влада Зеленського, ми всі це знаємо. І Федоров це знає краще за нас з вами, бо він з ним працював ще з часів передвиборчої кампанії», — зауважив нардеп.

Оскільки ексміністр заявив про бажання бути в політиці, він не може ховатися за фразами на кшталт «я щось багато знаю, але поки що вам нічого не скажу», вважає Гончаренко.

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«Чому він не хоче називати конкретну історію? Чому він прямо не сказав, що в опозиції до Зеленського? Цього я не знаю, це вже його справа, повторюсь, це йому, напевно, коментувати, але мене цікавить наступне. Федоров, безумовно, носій величезного масиву інформації про все те, що відбувалося у владі останніх сім років. І цей масив інформації є супер важливим для українського суспільства. Тому про нього треба свідчити», — зазначив депутат.

Виступи Михайла Федорова

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого разом із усім урядом відправили у відставку 14 липня, оприлюднив відеозвернення, у якому, зокрема, заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

https://www.youtube.com/watch?v=tW0n0lCcf_Q

Також Федоров заявив, що вибори є не лише процедурою голосування, а моментом відповідальності влади перед громадянами.

«Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось що ми зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі“. Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», — сказав він.

Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

В Офісі президента заявили, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони провести вибори в Україні під час війни.

21 серпня в інтерв'ю каналу 24 Федоров заявив, що в Україні продовжують діяти корупційні схеми, які, на його думку, заважають закінчити війну в сильній позиції.

Раніше, 31 липня Михайло Федоров заявляв, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни.

Теги:   Корупція Олексій Гончаренко Радіо NV команда Зеленського Михайло Федоров

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