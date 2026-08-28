«Чому він прямо не сказав, що в опозиції?» Нардеп вказав на вислови Федорова, де той суперечить сам собі

Переходячи до політичної діяльності, ексміністр оборони Михайло Федоров ухильно говоритьпро свій перехід в опозицію до президента Володимира Зеленського, хоча очевидно, що останньому належить абсолютна влада у країні. На це в ефірі Radio NV звернув увагу народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

У недавньому інтерв'ю ВВС на запитання, чи він досі є прибічником Володимира Зеленського, чи перейшов в опозицію, Федоров відповів, що завжди був і залишається в опозиції «лише до неефективних рішень» та корупції.

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На думку Гончаренка, це «суперечлива комунікація».

«Він говорить про систему. Він, правда, її не пов’язує з Зеленським, але якщо в державі побудована погана і корупційна система, то хтось же її побудував, вона ж не сама побудувалась. А хто її може побудувати без президента Зеленського? У нас абсолютна влада Зеленського, ми всі це знаємо. І Федоров це знає краще за нас з вами, бо він з ним працював ще з часів передвиборчої кампанії», — зауважив нардеп.

Оскільки ексміністр заявив про бажання бути в політиці, він не може ховатися за фразами на кшталт «я щось багато знаю, але поки що вам нічого не скажу», вважає Гончаренко.

«Чому він не хоче називати конкретну історію? Чому він прямо не сказав, що в опозиції до Зеленського? Цього я не знаю, це вже його справа, повторюсь, це йому, напевно, коментувати, але мене цікавить наступне. Федоров, безумовно, носій величезного масиву інформації про все те, що відбувалося у владі останніх сім років. І цей масив інформації є супер важливим для українського суспільства. Тому про нього треба свідчити», — зазначив депутат.

Виступи Михайла Федорова

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого разом із усім урядом відправили у відставку 14 липня, оприлюднив відеозвернення, у якому, зокрема, заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

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Також Федоров заявив, що вибори є не лише процедурою голосування, а моментом відповідальності влади перед громадянами.

«Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось що ми зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі“. Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», — сказав він.

Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

В Офісі президента заявили, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони провести вибори в Україні під час війни.

21 серпня в інтерв'ю каналу 24 Федоров заявив, що в Україні продовжують діяти корупційні схеми, які, на його думку, заважають закінчити війну в сильній позиції.

Раніше, 31 липня Михайло Федоров заявляв, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни.