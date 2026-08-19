«Цар непоганий, бояри погані». Які приховані меседжі несе гучна заява Федорова і до кого насправді він звертався — аналіз NV
Колишній міністр оборони Михайло Федоров (Фото: DR)
Як політичні експерти оцінили спробу ексміністра оборони Михайло Федоров почати публічну дискусію з президентом, його оточенням і суспільством.
Увечері 18 серпня, просто перед сьогоднішнім голосуванням за призначення Євгенія Хмари повноцінним міністром оборони, колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров вийшов до українців із 10-хвилинним зверненням. У ньому він говорив про необхідність проведення виборів, адже «демократія не може бути заручницею Росії».
«Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес, — сказав Федоров. — Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах».
Колишній міністр оборони говорив про корупцію, ілюструючи свої слова фотографіями фігурантів кримінальних справ, зокрема й ексголови ОП Андрія Єрмака. Федоров також згадував про кризу управління, демонструючи фото голови фракції Слуги народу Давида Арахамії і так само натякаючи на корупцію.
Навіщо він це зробив?