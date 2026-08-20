Михайло Федоров вчинив як політик, коли вийшов на брифінг після відставки, президент такого не прощає, наголосив Олександр Леонов (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

«Багато таких теорій змови, що називається, що Михайла Федорова так просувають (у технічні кандидати на виборах — ред.) і таке інше. Але вся конструкція, як це відбувається, ламає конструкцію офісно-президентської республіки Володимира Зеленського і ситуація переходить у неконтрольований стан», — сказав Леонов в ефірі Radio NV.

Реклама

За його словами, Федоров вчинив як політик, коли вийшов на брифінг після своєї відставки.

«Всі міністри мали би це робити, але ніхто цього не робив. Та Михайло Федоров виступив і контраст був разючим, особливо на тлі того, що комунікація Банкової щодо рішення по Федорову була абсолютно провальною. І тепер ми можемо говорити, що Михайло Федоров як мінімум виграв із непристойним рахунком інформаційне протистояння з Офісом президента, і це протистояння перетворюється на певний політичний капітал», — пояснив політолог.

Леонов також наголосив, що не вважає, що Федоров якимось чином може діяти спільно з президентом Володимиром Зеленським, бо Зеленський «узагалі таких речей не прощає», а в «кадрову обойму» президента повертаються ті, хто приймає свою долю «без зайвих коментарів і зайвих дій».

«Михайло Федоров цього не зробив і очевидно, що станом на зараз він не повернеться до команди Володимира Зеленського, я думаю, це можна говорити точно. Про це, до речі, свідчить зокрема і виступ Михайла Федорова, який позначив больові точки системи влади Володимира Зеленського, не називаючи його імені. Але зараз громадяни прийшли до такої точки, коли покладають відповідальність за багато речей, зокрема за корупцію, саме безпосередньо на президента України», — додав політолог.

Звільнення Федорова, протести проти нього та заяви ексміністра — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Того ж дня Федоров дав пресконференцію, де озвучив усі деталі ситуації щодо свого звільнення, розповів про конфлікт із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і про проблеми в армії, через які виникло таке протистояння.

Реклама:

Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій.

31 липня Михайло Федоров заявляв, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни, однак не погодиться на повернення до уряду, окрім як на посаду очільника оборонного відомства.

18 серпня Федоров опублікував на своєму YouTube каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

Окремо Федоров прокоментував протести проти своєї відставки, які тривають вже місяць.

«Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюють ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. Й особливо небезпечно, коли в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи», — сказав він.

За його словами, Україна має будувати державу, де інституції сильніші за прізвища, результат важливіший за політичну лояльність, а боротьба з корупцією є запорукою майбутнього країни.

Реклама:

«Проблема України точно не в українцях. Наші люди вже давно готові до іншої країни. Тепер наша держава повинна стати гідною своїх людей», — сказав експосадовець.