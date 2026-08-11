Політтехнолог і народний депутат пʼяти скликань Ігор Гринів в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому ексміністр оборони Михайло Федоров став одним з лідерів у соцопитуваннях, і спрогнозував, чи довго це триватиме.

«Федоров увірвався в фаворити симпатій людей по довірі і навіть по президентському рейтингу. І неіснуюча партія Федорова, якби така була створена, мала би достатньо високу підтримку», — заявив Гринів в ефірі Radio NV.

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За його словами більша частина електоральної бази Федорова складається з тих, кому під час попередніх опитувань було складно визначитись з тим, якого політика вони підтримують, але вони все ж визначались на користь однієї із запропонованих кандидатур.

«Це очікування змін, очікування нових людей має достатньо високий рівень, і Федоров частково відповідає на нього», — зазначив політтехнолог.

Гринів додав, що те, чи продовжать українці довіряти Федорову, залежить від його рішень і кроків, а також подальшого розвитку ситуації.

«Але сьогодні змінились і на верхньому ешелоні, скажімо, карти. Бо раніше єдиною людиною, яка могла виграти в Зеленського, був Валерій Федорович Залужний, і вигравав дуже легко в нього і у першому, і у другому турі. Потім туди увірвався Кирило Буданов, який теж став більш цікавим для людей, ніж Зеленський. У другому турі вже майже останній рік виграє Буданов. То зараз із великою перевагою виграє, неможливо для того, щоб наздогнати, Федоров», — пояснив політтехнолог.

За його словами, для результату майбутніх виборів важливо, чи братиме в них участь президент Володимир Зеленський і якщо ні - хто буде у другому турі. У разі ж, якщо у другий тур разом із Зеленським потрапить хтось із фаворитів, нинішній президент йому програє, впевнений Гринів.

«Але суспільство точно не хоче розхитування човна. Суспільство не хоче зміни влади заради влади, воно готове і очікує і від Залужного, і від Федорова максимально їх залученості до перемоги над ворогом, а вже тоді - до політичної боротьби і політичної гри», — сказав також політтехнолог.

Рейтинги Зеленського та його конкурентів

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були опубліковані 10 серпня, Зеленський знаходиться на четвертому місці рейтингу посадовців, яким українці довіряють найбільше:

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Валерій Залужний: довіряють 66% опитаних респондентів, 24% — не довіряють;

Михайло Федоров: довіряють 63%, 16% — не довіряють;

Кирило Буданов: 61% довіряють, 22% — не довіряють;

Володимир Зеленський: довіряють 56%, не довіряють — 38%;

Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% — не довіряють.

Найменші показники довіри мають народні депутати Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко і Петро Порошенко, свідчать результати дослідження.

За даними опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС, результати якого опублікували 6 серпня, 22,3% відсотки українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, готові відати свої голоси за Зеленського на виборах президента, якщо вони відбудуться найближчим часом.

На другому місці — посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за якого проголосували б 21,4% українців. Третє місце посів колишній очільник Міноборони Михайло Федоров з результатом 13,1%. Також до пʼятірки лідерів увійшли голова Офісу президента Кирило Буданов (8,3%) та очільник партії Європейська солідарність Петро Порошенко (6,1%).

Водночас у більш загальному президентському рейтингу, без уточнення щодо готовності йти на вибори, трійка фаворитів незмінна: Зеленський має 17,8%, Залужний 17,1%, Федоров 10,5%.