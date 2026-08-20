Колишній міністр оборони Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Kyiv Independent , посилаючись на американських та українських чиновників, знайомих з цим питанням.

За їхніми словами, поїздка може відбутися вже наступного тижня на тлі того, що Федоров став «одним із найвідвертіших критиків» політичної системи України в умовах війни, зазначає видання.

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Поки незрозуміло, з ким ексміністр планує зустрітися у США. Однак він підтримує діалог із генеральним директором SpaceX Ілоном Маском щодо можливого використання терміналів Starlink для протидії системам балістичних ракет, розгорнутим на території Росії.

Звільнення Федорова, протести та заяви ексміністра — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Того ж дня Федоров дав пресконференцію, де озвучив усі деталі ситуації щодо свого звільнення, розповів про конфлікт із тодішнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським і про проблеми в армії, через які виникло таке протистояння.

Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій.

31 липня Михайло Федоров заявляв, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни, однак не погодиться на повернення до уряду, окрім як на посаду очільника оборонного відомства. 18 серпня Федоров опублікував на своєму YouTube каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

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19 липня Рада призначила Євгенія Хмару, який до цього був виконувачем обов’язків міністра оборони, очільником оборонного відомста.