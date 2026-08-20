У команді Федорова підтвердили плани щодо поїздки до США та назвали мету

У команді колишнього міністра оборони України Михайла Федорова підтвердили інформацію про його поїздку до Сполучених Штатів. Візит планують у межах роботи над проєктами у сфері оборонних технологій.

Про це 20 серпня повідомила пресслужба Федорова у коментарі Суспільному.

«Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, повʼязана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері defense tech», — зазначили в команді ексміністра.

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Там також наголосили, що поїздка не передбачає зустрічей із представниками американської влади чи політичного керівництва.

19 серпня видання The Kyiv Independent повідомило, що Федоров може вирушити до США вже наступного тижня. Водночас газета The Guardian припускала, що візит може бути пов’язаний із пошуком підтримки у Вашингтоні щодо проведення виборів в Україні.

Поки незрозуміло, з ким ексміністр планує зустрітися у США. Однак він підтримує діалог із генеральним директором SpaceX Ілоном Маском щодо можливого використання терміналів Starlink для протидії системам балістичних ракет, розгорнутим на території Росії.

Звільнення Федорова, протести та заяви ексміністра — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Того ж дня Федоров дав пресконференцію, де озвучив усі деталі ситуації щодо свого звільнення, розповів про конфлікт із тодішнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським і про проблеми в армії, через які виникло таке протистояння.

Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Але сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.

31 липня Михайло Федоров стверджував, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни. 18 серпня Федоров опублікував на своєму YouTube каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

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Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Крім того, Федоров зазначив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного очільника Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

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Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

В Офісі президента заявили, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні під час війни. Співрозмовник в ОП, коментуючи для BBC ідею ексміністра, зазначив, що «дуже дивно планувати вибори серед ракет і безпілотників».